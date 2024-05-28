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【BTS】V テテTeam BTS Tシャツ Lサイズ
商品番号 C69236106322
商品名

【BTS】V テテTeam BTS Tシャツ Lサイズ
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTSVテテTeamBTSTシャツLサイズ新品未使用未着用JPFCにて購入したものです。購入後未開封のまま保管していましたが、撮影のために袋から出しました。断捨離の為、出品致します。出品迷っていたものなので、こちらのお値段です。完全新品未使用品です。一度も着用しておりません。※海外製品の為、初期傷の汚れや擦れがある場合もございます。また素人保管の為、神経質な方や完璧をお求めの方はご購入をお控えください。
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