キムタク着! MASSESキャップ!

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MASSESマシスCAPキャップ BONEボーンブラック木村拓哉さんが着用されていた、マシスのスナップバックのメッシュキャップ同型同色になります。フロントにはボーンモチーフのサークルロゴが刺繍で入ってます(ボーンカラーは生成りになります)前オーナー様はmasses本店購入後着用がなく未使用で保管になります。袋、ステッカーなどは紛失していますと記載ありです。私も部屋で一度着用しましたが、着用する機会もないことと、金欠の為、なくなく出品となります。※キムタクさん※※野口剛さん※※サブカルチャー※※subculture※※マインデニム※※エムアンドエム※※tenderloin※※テンダーロイン※※木村拓哉※