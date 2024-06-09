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キムタク着! MASSESキャップ!
商品番号 N68139722881
商品名

キムタク着! MASSESキャップ!
ブランド名 マシス
特別価格 税込 7,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MASSESマシスCAPキャップ　BONEボーンブラック木村拓哉さんが着用されていた、マシスのスナップバックのメッシュキャップ同型同色になります。フロントにはボーンモチーフのサークルロゴが刺繍で入ってます(ボーンカラーは生成りになります)前オーナー様はmasses本店購入後着用がなく未使用で保管になります。袋、ステッカーなどは紛失していますと記載ありです。私も部屋で一度着用しましたが、着用する機会もないことと、金欠の為、なくなく出品となります。※キムタクさん※※野口剛さん※※サブカルチャー※※subculture※※マインデニム※※エムアンドエム※※tenderloin※※テンダーロイン※※木村拓哉※
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