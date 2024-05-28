マシス MASSES M\u0026M Tシャツ

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商品詳細
マシスTシャツになります。個人的に美品な商品と思います。サイズは希少なLです。木村拓哉さん、長瀬智也さん愛用のブランドになります。是非ご検討宜しくお願い致します。一度でも人の手に渡った物ですので、神経質な方、古着にご理解のない方は、ご購入はお控え下さい。付属品はありません。他に何かありましたらご質問お待ちしています。返品は受け付けていないので宜しくお願い致します。3Nで宜しくお願い致します。チャレンジャーchallengerpsicomNeighborhoodRatsラッツphazerloveearartSupremeBANDANAテンダーロインシュプリームポークチョップmassesPORKCHOP東京インディアンズtokyoroughriders東京ラフライダースM\u0026MTokyoIndiansWACKOMARIAPSICOMHENRYHAUZtenderloingorosゴローズDescendantWtapsサムズSAMSマシスオーシャンビートルoceanbeetleチョッパーchopperイーブルアクトevilactHWYヒステリックグラマーWINDANDSEA長瀬長瀬智也キムタク木村拓哉などがお好きな方にお勧めです
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