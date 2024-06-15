TORY LEATHER フックバックルベルト　2958 薄茶色

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TORY LEATHER (トリーレザー) フックバックルレザーベルト ブラウン サイズ:34

この商品は、TORYLEATHERのフックバックルベルトです。サイズは、３６サイズです。最大穴サイズ９６cm、最小穴サイズ８４cm、幅３cmぐらいです。素人寸法ですので ご了承ください。状態は使用感あまりなく綺麗だと思います。色は 薄茶色です。特徴として、良質なブライドルレザーを使用し熟練された職人の手によって生産されたこだわりのベルトは長くご愛用頂ける品質の高さと経年の変化をお楽しみいただけます。バックルがフックになり、レザーにかけるデザインが特徴的。上質なレザーを使用しているので使っていくうちにアンティークのような風合いになるのも魅力です。【TORYLEATHER/トリーレザー】1976年、アメリカ・ペンシルベニア州にて馬具メーカーとして創業。アメリカの良質なブライドルレザーを使用し、バッグ、ベルト等を自社工場にて、熟練された職人の手によるアメリカ生産に拘り続けているブランドです。アメリカの馬具メーカーならではのウエスタン調のベルトや、細めのベルトが特徴で、バックルのデザインも馬具に使われるハミやブーツを脱ぐ際に使用するブーツジャックなどをモチーフにしております。neonsignネオンサインunusedアンユーズドneatニートkudosクードスdairikuダイリクmonkeytimeモンキータイムstudiousステュディオスunfilアンフィルryotakashimaリョウタカシマcomoliコモリyaecaヤエカauraleeオーラリーdigawelディガウェルneedlesニードルスkolorカラーdulcamalaドゥルカマラsteinシュタインエンジアードガーメンツ#batoner#バトナー#kaptainsunshine#キャプテンサンシャイン#poterclassic#ポータークラシック#Sasquatchfabrix#サスクワッチファブリックス#nigelcabourn#ナイジェルケイボン#graphpaper#グラフペッパー#neat#ニート#teatora#テアトラ#bukht#ブフト#yoke#ヨークハズム