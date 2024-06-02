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希少｜FERNANDES｜TEJ75｜
商品番号 O65335339392
商品名

希少｜FERNANDES｜TEJ75｜
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 31,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

機材整理のため出品となります。自家塗装なのでクオリティとしては完璧ではありません、赤ラインなので、若干色も褪せてきている気がしないでもないですが、光を当てるとまだまだキレイに発色してくれます。色は、キャンディアップルです。◎LIVEで目立つこと間違いなし！◼️指板400R◼️フレット8割◼️ネックストレート◼️配線点検済、弦高、オクターブ調整済◼️指板黒染め音は特に問題ありません。まだまだ使えます。写真で判断できる方の入札をお待ちしております。簡易ソフトケースに入れ、ダンボールで梱包しお送りします。
http://narcologia.ru/goods/organization245662.html
http://narcologia.ru/goods/reflector873564.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual360346.html
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