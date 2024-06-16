【新品】GODANE 天然 カイマン クロコダイル 革925805メンズ 長財布

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新品・未使用☆彡レザーブランドGODANE【ゴダン】【圧倒的な質感】本物の高品質な天然カイマンクロコダイル。熟練の縫製技術と徹底した品質管理で生産された商品になります。■クロコ革：MattBlack（マットブラック）■インサイド：Tan（ナチュラルカラー）■W（幅）約19cm（ベルト部分は含まない）×H（高）約9.5cm■厚さ：約3ｃｍ（何も入っていない状態で一番厚い部分を計測）■外側：カイマン種クロコダイル（ヘッド部）■内側：ピッグスキン■ファスナー：YKK製■コンチョ：シルバー925+真鍮■サイドＤフック：真鍮（合金）■ウォレットチェーン：アルミニウム（ブラック）■ベルト付コンチョボタンホック開閉式■小銭入れ×1（ファスナー式）■札入れ×１（片マチ付）■ポケット×1■カード入×12特典ギフト用付属品同封■オリジナル封筒袋付き※紐が付いた封筒袋■収納袋付き※オリジナルの化粧箱を一緒に付属して発送させて頂きますので、結婚祝い、記念日、就職祝いなどのお祝いにプレゼントとしても大変喜ばれております。管理番号925805#クロコダイル#長財布#メンズ#ギフト↓↓よろしければ☆その他、出品しています☆↓↓#nana☆多数出品中です