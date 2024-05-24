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OLD STUSSY 90s 紺タグ T シャツ L (white, lady)
商品番号 P13453728168
商品名

OLD STUSSY 90s 紺タグ T シャツ L (white, lady)
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 5,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★大幅にお値下げしました！●状態：1回着用、目立った汚れシミ等なし、自宅保管、たたみジワあり★当時のショップ購入、ファーストユーザー●サイズ：L着丈：約72cm肩幅：約49cm身幅：約51cm袖丈：約20cm●綿100%●MADEINUSA#OLDstussyお気に入り
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