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- OLD STUSSY 90s 紺タグ T シャツ L (white, lady)
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商品詳細
★大幅にお値下げしました！●状態：1回着用、目立った汚れシミ等なし、自宅保管、たたみジワあり★当時のショップ購入、ファーストユーザー●サイズ：L着丈：約72cm肩幅：約49cm身幅：約51cm袖丈：約20cm●綿100%●MADEINUSA#OLDstussyお気に入り
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