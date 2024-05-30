ナローベルトスタッズベルトロングベル　レザーベルト　リアルレザーベルト【Nje】

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サイズが合わなかったため出品しますカラー···ブラックNjeoriginalnewarrivalstudshandcustom，handmadeinjapan垂らせるナローベルトメンズ、レディース3種類のスタッズをMIXして作成(先端部分に合計5発)グリーンのスタッズが主張し過ぎず良い感じにアクセントになっております◎※全長131cmと垂らせる長さで作っております。日本最高峰の品質と言われる、栃木レザーの中でもしなやかで厚みのある上質な革をチョイスし、バックルも国産の真鍮製を使用した一切妥協を許さず仕上げたフル日本製のオリジナルベルトです。革ならではのシボ感やスジが◎革は柔らかく厚みもありますのでとても馴染みやすく、ストレスなくベルトも垂らせます。品番:Nje-bt19-5B■COL本体 ブラックバックル＆Dカン:シルバーつや消しスタッズ:シルバーつや有り、グリーンつや有り◎日本製◎素材本体：牛革(栃木レザー)バックル\u0026Dカン:真鍮◎SIZE全長:約131cm(バックル先端から計測)幅:2cm革の厚み:約4mm◎ウエストベルト穴数:9個最短穴:約73cm(バックルピンから計測)最長穴:約93cm(バックルピンから計測)ベルト穴の間隔:2.5cm※長さカット不可◎こちらの製品は天然皮革を使用しているため、品質に個体差が出ることがあります。革本来の風合いを生かすような仕上げを行っておりますので、細かな傷、シワ、スジ等が見られる場合がございます。予めご理解、ご了承いただきご購入をお願い致します。