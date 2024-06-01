人気クロムハーツ　キャップ　マッティボーイ

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ご覧頂きありがとうございます他でも出品しているため、早い者勝ちになりますChromeheartsクロムハーツ トラッカーキャップ メッシュキャップ 刺繍ロゴ帽子商品詳細-⚠️付属品はありません！！このキャップしかありません⚠️⚠️⚠️だから値段が安いです！⚠️サイズは56cm-61cm調節可能カラー:BLACK(ブラック)黒*素材:シルバー925クロムハーツのトラッカーキャップです。カラーは白黒。（ブラック×ホワイト）こちらは並行輸入品(海外正規品取扱店より購入）となります。国内正規品と仕様が異なる場合があり、が正規品であることは間違いありませんのでご安心ください。本当に心配しているなら、買わないでください。ご理解の上でご購入下さいますようお願いいたします。