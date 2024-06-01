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企業モノ　CANON フォトT
商品番号 D12812498363
商品名

企業モノ　CANON フォトT
ブランド名 キヤノン
特別価格 税込 4,928 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★商品紹介キャノンのフォトT。ブランドのフォトTはいい値段付いています。こちらは人物ではなく動物を撮ったもの。なかなか出ないですし、何より可愛いです。インコが寄り添っているのが良いですね。企業系も最近かなり人気になってきています。この辺もなかなか見なくなってくると思います。みんなと被る心配がないかと思います。ぜひチェック→#古着一覧★表記サイズ(メンズ)L★採寸着丈73cm身幅51cm肩幅47cm袖丈19cm★コンディション後ろの裾に切れている部分があります。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
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