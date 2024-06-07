ご覧頂きありがとうございます！他にもネクタイ多数出品しているためご覧ください^_^#他の有名ブランドネクタイはこちら←1点物のため早い者勝ちです！！➖➖➖➖➖➖➖➖➖✅商品名セリーヌネクタイストライプ柄マカダムレジメンタルトリオンフスーツ総柄パターン柄ワンポイントロゴメンズハイブランド高級光沢肉厚ジャカード✅サイズ大剣幅9.5cm長さ142cm✅状態目立つ傷や汚れのない美品です。汗染み、ほつれ、シミ等ありません。✅カラーネイビー紺色ボルドーエンジワインレッド深い赤✅素材シルク100%➖➖➖➖➖➖➖➖➖留意事項※主に新品未使用もしくは程度の良いUSED美品を出品しております。※傷や汚れがある場合は、商品の状態と写真にてご確認いただき、不明な点は質問ください。※複数購入の場合、コメントいただけると総額より5%値引きいたします。※即購入可能です。※全商品匿名発送にて配送いたします。ご安心ください。※ペットなし、非喫煙です。※折りたたんで発送するため、発送中にシワができる可能性がございます。(アイロンで直ります。)➖➖➖➖➖➖➖➖➖◆取扱いブランド◇LOUISVUITTON(ルイヴィトン)CHANEL(シャネル)GUCCI(グッチ)HERMES(エルメス)PRADA(プラダ)FENDI(フェンディ)VERSACE(ヴェルサーチ)Burberry(バーバリー)ChristianDior(クリスチャンディオール)CELINE(セリーヌ)VivienneWestwood(ヴィヴィアンウエストウッド)他是非タグからご覧下さい！#他の有名ブランドネクタイはこちら←➖➖➖➖➖➖➖➖➖#パーティー#忘年会#新年会#同窓会#結婚式#二次会#卒業式#入学式#商談#バレンタイン#誕生日#ホワイトデー#プレゼント#クリスマス



【美品】セリーヌ ネクタイ ストライプ柄 マカダム 剣先ブランドロゴ シルク | フリマアプリ ラクマ



【美品】セリーヌ ネクタイ ストライプ柄 マカダム 剣先ブランドロゴ シルク



【美品】セリーヌ ネクタイ ストライプ柄 マカダム 剣先ブランドロゴ シルク



【美品】セリーヌ ネクタイ ストライプ柄 マカダム 剣先ブランドロゴ シルク



【美品】セリーヌ ネクタイ ストライプ柄 マカダム 剣先ブランドロゴ シルク



【美品】セリーヌ ネクタイ ストライプ柄 マカダム 剣先ブランドロゴ シルク



イタリア製】セリーヌ ネクタイ ブルー系 ロゴグラム マカダム柄 光沢 ...



CELINE セリーヌ ネクタイ ストライプ マカダム トリオンフ マカダム柄 ...



CELINE ネクタイ 高級シルク チェック柄 マカダム柄



53%OFF!】 セリーヌ ネクタイ マカダム柄 ストライプ柄 総柄 レッド系 ...



celine - 未使用品✨ CELINE セリーヌ ネクタイ マカダム ストライプ ...



① CELINE セリーヌ ネクタイ シルク ネイビー パリマカダム ストライプ-



セリーヌ ネクタイ マカダム柄 小紋柄 ピンク シルク - 通販 ...



日本最大の セリーヌ 美品 ネクタイ ロゴ ソリッド 無地 トリオンフ ...



☆極美品☆ CELINE セリーヌ ネクタイ マカダム 総柄 シルク ビジネス-