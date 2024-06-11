BVLGARI ブルガリ 本革 ベルト ブラック

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商品詳細
【BVLGARIblackleatherbelt】箱、ギャランティーカード、購入店舗の保証書のプロダクトコード一致の国内正規品です。【状態】ベルトカット済使用期間は8ヶ月ほどだったのでそこまで目立つ様なものではないと思います。真贋については保証書記載の購入店舗に問い合わせる事も可能だと思います。【サイズ】全長:107cm最小サイズ:79cm最大サイズ:99cm幅:4cm※素人採寸ですので目安程度にお願いします。※大きいサイズですが、ブルガリの店舗に持って行けば調整してもらえると思います。私も一度持って行き調整してもらいました。
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