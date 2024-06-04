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希少‼︎TRUCKER CAP 23SS
商品番号 U75287130140
商品名

希少‼︎TRUCKER CAP 23SS
ブランド名 ザエイチダブリュドックアンドコー
特別価格 税込 6,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気のD-00004TRUCKERCAPをコットン100%ミリタリーサージ生地で製作しました。アクセントであるフロントロゴを刺繍に変更し、ロゴが引き立つようにデザインされたモデルになります。1970年代にベースを置いて作成しているため、縫製ミシンにも拘り70年代のものを使用しています。サイズ38D-00004-23SSザエイチダブリュドックアンドコーザエイチダブリュードッグアンドコーTHEH.W.DOG\u0026CO
http://narcologia.ru/goods/insignificant62482.html
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