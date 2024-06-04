Roderich Paesold PA803J ヴァイオリン 4/4サイズ

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編集用 - バイオリン専門店 アマービレ楽器 編集用 - バイオリン専門店 アマービレ楽器



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ヴァイオリン、／Peasold No.804／4/4サイズ-eastgate.mk ヴァイオリン、／Peasold No.804／4/4サイズ-eastgate.mk

レベル···上級者アクセサリー・パーツ···弓種類···バイオリンRoderichPaesoldPA803Jヴァイオリン4/4サイズPA803Jモデルは、豊かな音量かつ、音の伸びもしっかりある楽器となります。見た目は、深めの色のアンティーク仕上げが施された落ち着いた雰囲気の楽器です。ドイツの代表的なメーカーで、ローデリッヒ・ぺソルドは1848年より確立された歴史が深く、国内外で定評を得ています。弓はR.PAESODのオリジナルです。本体は全体的の使用感はありますが割れたり目立つキズなどはありません。ケースは使用感はありますがまた使えると思います。日本の新宿の代理店で購入しました。東京都中野区、新宿区、練馬区であれば直接渡すことも可能です。