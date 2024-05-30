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レザー　スタッズ　ベルト
商品番号 P44960109378
商品名

レザー　スタッズ　ベルト
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック１つ１つシルバースタッズが打ち込まれたものになります。レザーベルトの長さ約98センチ最初の穴まで約78センチ最後の穴まで約91センチ穴の数は6個です。穴の真ん中から真ん中まで約2.5センチあります。
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