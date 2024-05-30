XLサイズ SAPEur サプール ロッドマン ペイズリー Tシャツ

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XLサイズになります。中古ですが個人的にはかなり綺麗な方かと思います。サイズ感は現在のサプール製品と比較すると、ワンサイズ下と同等に感じられます。下記はメーカー公表の値になりますが、参考にして下さい。着丈約76cm身幅約58cm袖丈約21cm肩幅約52cmお支払い手続き完了後、24時間以内の発送を心がけています。他にも出品商品があります。ぜひよろしくお願いします。