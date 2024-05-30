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XLサイズ SAPEur サプール ロッドマン ペイズリー Tシャツ
商品番号 U11916240154
商品名

XLサイズ SAPEur サプール ロッドマン ペイズリー Tシャツ
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 4,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

XLサイズになります。中古ですが個人的にはかなり綺麗な方かと思います。サイズ感は現在のサプール製品と比較すると、ワンサイズ下と同等に感じられます。下記はメーカー公表の値になりますが、参考にして下さい。着丈約76cm身幅約58cm袖丈約21cm肩幅約52cmお支払い手続き完了後、24時間以内の発送を心がけています。他にも出品商品があります。ぜひよろしくお願いします。
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