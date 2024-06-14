SELDER エレキベース SELDER CUSTOM JBC04/PBC04

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商品詳細
SELDERエレキベースSELDERCUSTOMJBC04/PBC043ヶ月位使用の美品ですが1カ所小さい傷があります。7.8枚目の画像ご確認くださいませ。ボディー、ピックガード、マッチングヘッド、ハードウェアまで、徹底的に黒にこだわった漆黒のベースが完成。ボディーの塗装はツヤ消しのマット仕上げ。闇に溶け込むようなその質感は、個性的であり絶対的な高級感を与えます。【セット内容】・エレキベース本体・ソフトケース.シールドスタンドは付きません。種類···エレキベースアクセサリー・パーツ···ケース
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