【完売品】WTAPS T-5 03 TWILL CAP オリーブ

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ご覧いただきありがとうございます。市場では既に完売している商品です。自宅保管となりますので、見えにくい細かい小キズやスレなどあるかもしれません。）※私が出品している商品は100%本物、正規品なのでご安心ください。即購入OKです。ブランド：WTAPS（ダブルタップス）商品名：T-503TWILLCAP色：オリーブ状態：新品未使用サイズ：フリーサイズ送料：込発送は小さくたたんで、ネコポスなどにて行います。【商品説明】WTAPS22AWCOLLECTIONこのT-503キャップは、ブランドのシグネチャーであるミリタリーにインスパイアされた美学をカプセル化したもので、耐久性のあるコットンミックスを使用、前面に「visualunarmored」ブランドの刺繍が施されています。65%Polyester,35%Cotton他にもスニーカーやウェア等を出品しております。よろしければご覧ください。