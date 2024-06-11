【超希少】未使用 NFL 95 東京ドーム Tシャツ 49ers Broncos

ご覧頂きありがとうございます。◆はじめに個人のコレクションの中からビンテージ、アメカジ、ミリタリー、ユーロ、アウトドア、スポーツMIX系の古着を中心に出品中です。ご覧下さい。#hyper_hybrid◆価格設定時期によって現在の価格より値上げする場合がございます。◆値引きフォロー頂いた方はお値引致します‼️2点以上の購入の場合もお値引き致します‼️注意:購入前にフォローした旨のコメントを下さい。詳細はプロフィールをご参照下さい。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◆概要◆1995東京ドーム開催のアメリカンフットポールの記念Tシャツです。出回ることが少ない一品です。◆商品説明◆商品:【超希少】NFLAMERICANBOWL‘95東京ドームプリント半袖TシャツフォーティナイナーズvsブロンコスSanFrancisco49ersvsDenverBroncos表記サイズ:L実寸（㎝）着丈:約68身幅:約52袖丈:約22色:グレー素材:綿状態:【N】その他のTシャツ一覧はこちら↓#hyper_hybridのTシャツ◆状態◆【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れ【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れ。使用は可能【N】新品、展示品、デッドストックなど。◆注意◆「状態について」・個人出品の為、汚れや傷を見落とす場合がございます。・正確な情報を100％お伝えできかねます。完璧なお品を求められる方は購入をお控え下さい。・画像の色合いはお使いのPC環境により現品と差異が生じる場合がございます。他にも、洋服、バッグ、アクセサリー、ビンテージ、アンティーク等を出品しております。#hyper_hybrid←出品中の商品はここをクリック。



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