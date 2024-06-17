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堀口恭司　ROI Tシャツ　XXL
商品番号 D99613442524
商品名

堀口恭司　ROI Tシャツ　XXL
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

堀口恭司選手のオリジナルT愛犬ロイの写真がプリントされてます。限定販売されたものでもう手に入りません。■素材綿100%の素材を使用し、通気性に優れた生地。さらっとした肌触りで、夏場も大活躍。一般的なTシャツの生地よりも太い糸を使用した生地で、洗濯によるヨレや着脱による伸びを最小限に軽減。　■デザイン堀口恭司自らが撮影・セレクトした愛犬ロイのベストショットをプリント。転写プリントを採用することでロイの写真をより鮮明に。困り顔がキュートな一着に。#堀口恭司#RIZIN#ライジン#UFC#修斗#格闘技#PRIDE
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