堀口恭司　ROI Tシャツ　XXL

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堀口恭司選手のオリジナルT愛犬ロイの写真がプリントされてます。限定販売されたものでもう手に入りません。■素材綿100%の素材を使用し、通気性に優れた生地。さらっとした肌触りで、夏場も大活躍。一般的なTシャツの生地よりも太い糸を使用した生地で、洗濯によるヨレや着脱による伸びを最小限に軽減。 ■デザイン堀口恭司自らが撮影・セレクトした愛犬ロイのベストショットをプリント。転写プリントを採用することでロイの写真をより鮮明に。困り顔がキュートな一着に。#堀口恭司#RIZIN#ライジン#UFC#修斗#格闘技#PRIDE