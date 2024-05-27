ポケモン ニューホウエンアートブック・クリアポスター ・下敷き

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ご覧いただきありがとうございます。(*^-^*)ポケットモンスターオメガルビー・アルファサファイアポケモンセンター2本同時予約購入特典★A4ニューホウエンアートブックPokemonOmegaRubyandPokemonAlphaSapphireNewHoennARTBook★ゲンシカイオーガ下敷き★ゲンシグラードン下敷き★ハルカダイゴA3クリアポスター外袋に経年劣化による破れが部分的にあります。(写真12枚目)暗所保管のため目立つ傷や汚れはなく比較的綺麗な状態だと思います。全て未開封のため初期キズ等はご了承ください。クリアポスターは軽く折り曲げて保管していたので湾曲しています。ご理解頂ける方、よろしくお願い致します。喫煙者、ペットおりません。ガラルアートブックも出品していますのでご興味のある方はご覧下さい。グッズ種類...その他10.19