Draper's Bench ドレーパーズベンチ★ストール新品未使用品！

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Draper'sBenchドレーパーズベンチ★ストール新品未使用品！渋谷にあった1930年代スタイル伝説の店Draper'sBenchドレーパーズベンチで購入したストールです。色はホワイト、素材はシルク100%です。とても合わせやすいカラーだと思います。写真5枚目にイメージを載せました。参考にして下さい。90年代に購入後一度も使用せず保管しておきました。新品未使用品です。撮影のために開封しました。30s好きな方にはたまらない一品です。全長122cm素人採寸につき若干の誤差はご承知ください。検品には気をつけていますが一度人手に渡り、自宅保管品である事をご理解いただき細部まで気にされる方はくれぐれもご購入をお控えくださませ。何かあればお気軽にお声掛けください。よろしくお願いします。モガモボモダンボーイ昭和初期戦前ビンテージジャケットクラシックセットアップスーツ背広オールドタイミースウィングロカビリージャズ30sクッシュマンダッパーズジャンゴアトゥール アジャスタブルコスチュームエスクァイアローレンスフェローズ1930sコイーバウインザー公ドレープドレーパーズベンチドレイパーズベンチ