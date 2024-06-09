WINDANDSEA \u0026 EY DISNEY SLEEVE SWEAT

WINDANDSEAとEYのコラボスウェット2年ほど前のDISNEYコレクションになります定価16500円、完売アイテム着用2回、状態は良いかと思いますタオルの様に柔らかかいのにしっかりと織られた裏毛のスウェットでやや大きめのシルエットです。大きめのをタックインしたり、ジャスト目のをタックアウトしたり、どんなスタイリングにも活用しやすいですウィダンシー好きな方は是非。他写真が必要な場合やご質問などお気軽にコメントお願いしますサイズS着丈68身丈55袖丈（肩先がわかりにくいので肩ロゴから）24※素人採寸の為、若干の寸法違いはご容赦ください※10/18〜25まで旅行の為、発送ができませんのでご注意ください柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー袖丈···半袖季節感···春、夏#windandsea#ウィダンシー



EY X WIND AND SEA＞DISNEY/QUARTER SLEEVE SWEAT（スウェット）｜ey ...



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スウェット/L/コットン/ブラック/×EY/Disney/QUARTER SLEEVE SWEAT



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ランキング第1位 WINDANDSEA & EY DISNEY SLEEVE SWEAT Tシャツ ...



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EY × WIND AND SEAのスペシャルコラボから生まれたディズニー ...



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3/6 発売！EY × WIND AND SEA “DISNEY collection﻿” (アイ ウィン ...



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