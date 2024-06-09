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WINDANDSEA \u0026 EY DISNEY SLEEVE SWEAT
商品番号 F25047488992
商品名

WINDANDSEA \u0026 EY DISNEY SLEEVE SWEAT
ブランド名 ウィンダンシー
特別価格 税込 5,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WINDANDSEAとEYのコラボスウェット2年ほど前のDISNEYコレクションになります定価16500円、完売アイテム着用2回、状態は良いかと思いますタオルの様に柔らかかいのにしっかりと織られた裏毛のスウェットでやや大きめのシルエットです。大きめのをタックインしたり、ジャスト目のをタックアウトしたり、どんなスタイリングにも活用しやすいですウィダンシー好きな方は是非。他写真が必要な場合やご質問などお気軽にコメントお願いしますサイズS着丈68身丈55袖丈（肩先がわかりにくいので肩ロゴから）24※素人採寸の為、若干の寸法違いはご容赦ください※10/18〜25まで旅行の為、発送ができませんのでご注意ください柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー袖丈···半袖季節感···春、夏#windandsea#ウィダンシー
http://narcologia.ru/goods/stealth511276.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful434751.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic745312.html

WINDANDSEA \u0026 EY DISNEY SLEEVE SWEAT
EY X WIND AND SEA＞DISNEY/QUARTER SLEEVE SWEAT（スウェット）｜ey ...

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WINDANDSEA \u0026 EY DISNEY SLEEVE SWEAT
スウェット/L/コットン/ブラック/×EY/Disney/QUARTER SLEEVE SWEAT

WINDANDSEA \u0026 EY DISNEY SLEEVE SWEAT
EY X WIND AND SEA＞DISNEY/QUARTER SLEEVE SWEAT（スウェット）｜ey ...

WINDANDSEA \u0026 EY DISNEY SLEEVE SWEAT
ランキング第1位 WINDANDSEA & EY DISNEY SLEEVE SWEAT Tシャツ ...

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スウェット/L/コットン/ブラック/×EY/Disney/QUARTER SLEEVE SWEAT

WINDANDSEA \u0026 EY DISNEY SLEEVE SWEAT
EY × WIND AND SEAのスペシャルコラボから生まれたディズニー ...

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EY X WIND AND SEA＞DISNEY/QUARTER SLEEVE SWEAT（スウェット）｜ey ...

WINDANDSEA \u0026 EY DISNEY SLEEVE SWEAT
3/6 発売！EY × WIND AND SEA “DISNEY collection﻿” (アイ ウィン ...

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スウェット/L/コットン/ブラック/×EY/Disney/QUARTER SLEEVE SWEAT

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