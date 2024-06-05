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- 初代ビックリマンチョコ ビックリマンシール 聖フェニックス 2枚セット 当時物
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商品詳細
親のコレクションでビックリマンシールですビックリマンっていうアニメのお菓子に付いていた当時に流行ったシールみたいです30年近く昔の商品なので状態は画像で見て下さい専門店にて確認してもらった正規品ですすり替え防止、違反禁止の為に返品不可でお願いします大切にして貰える方だと嬉しいです
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http://narcologia.ru/goods/symmetric666245.html
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