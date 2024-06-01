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未使用　NIKE OFF-WHITE TEE オフホワイト Tシャツ ベージュ
商品番号 N64057377019
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未使用　NIKE OFF-WHITE TEE オフホワイト Tシャツ ベージュ
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 5,193 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NikexOff-WhiteMen'sT-shirt\"KHAKI\"ナイキxオフホワイトメンズTシャツ頼りになるアイテムがさらに進化した。ポリエステルとコットンの厚手の混紡素材がゆったりとフィットするデザインで、大胆なグラフィックとスタイリングしやすいカラーが2000年代初頭をオマージュ。非対称の裾が人目を引くスタイルを演出する。品番：DN1758-247サイズ：XLカラー：ベージュ着丈:70cm(中央で)身幅:63cm素人保管にご理解ある方のみ、よろしくお願いします。整理番号00000007040500000-00
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