MAMA KIN' 本革　ハンドメイド二つ折り財布

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上質なヌメ革にハンドメイドによるカービングを施しました。革に彫刻を施し、手染めにて、機械や型押しでは出せないものを一つ一つ手作業で彫っていきます。内側の素材にも上質なヌメ革を使用。ヌメ革については、手間を惜しまない製造工程を経て、革本来の風合いにこだわりを持つ職人たちが、一枚一枚作り上げた上質なものを使用しております。■（横）９.５cm■（縦）１１.３cm■（厚さ)２～３cm ■小銭入れ×１■札入れ×１■ポケット×２■カード入×３【素材】 ヌメ革 サドルレザー全てハンドメイドですので、製造工程における若干のキズ・汚れがある場合が御座います。表記サイズも数ミリ異なる場合が御座います。天然素材を使用しており、ハンドメイドで作成したアイテムとなっております。革本来のキズや製作時の汚れ等がある場合がございます。3ヶ月ほど使用しました。写真の丸の部分にうっすらと傷がありますが目立つほどではありません。比較的状態は良いですが、あくまでも中古品なのでご理解頂ける方のみよろしくお願いします。カラー···ブラック