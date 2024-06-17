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COACH ニつ折り財布　ミッドナイトネイビー クロスグレインレザー
商品番号 T22962690551
商品名

COACH ニつ折り財布　ミッドナイトネイビー クロスグレインレザー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,853 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#tamagonoie☆saleフォロー割していますこちらは並行輸入品の商品です。ご購入の前にプロフィールご覧くださいませ。◎サイズ横幅×高さ×マチ:約10.5cm×9cm×1.5cm◎素材レザー/クロスグレインレザー/LEATHER/革◎カラーミッドナイトネイビー/NAVY/紺色◎仕様お札入れ×1カードポケット×4オープンポケット×2コインケース×1◎購入場所:アメリカコーチ◎発送　:簡単梱包でギフト対応はしておりません。他にも出品しています↓↓↓#tamagonoie☆sale#COACH#COACH財布#coach#コーチ#財布#ブランド財布#プレゼント#シグネチャーカラー···ネイビー財布形···二つ折り
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