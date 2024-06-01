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The Offspring オフスプリング バンドTシャツ
商品番号 K63813301910
商品名

The Offspring オフスプリング バンドTシャツ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございますこちらはアメリカのメロコア　パンクバンド　オフスプリングのバンドTシャツです。コンスピラシーオブワンの時のブートのTシャツになります。古着で購入したものであるため首回りに毛玉があるなど使用感がありますがまだまだ着れると思われます。一度人の手に渡ったものであるということをご理解の上でご購入ください。コピーライトあり:2000着丈　72㎝袖丈　18㎝肩幅　49㎝身幅53㎝
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