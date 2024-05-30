専用紳士　ベルト　メンズ　栃木レザー　牛革　本革　調整可能　高品質　10 11

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※単品お値引き不可即日発送！組み合わせ自由！コメント下さいセット購入の際お値引き致しますその他ベルト関連→#fb0238栃木レザーベルト関連→#ftb0230当アカウント出品商品→#fal0238これらとセットでも可能であればお値引き致します。是非ご検討よろしくお願い致します！------------------------【注】写真撮影時の照明の関係でバックルの色が若干分かりにくいですが、バックルのカラーはシルバーです！2本7199円定価5390円即日発送！特別価格！セット値引きも可能です。コメントください！ベルト長さ：約108cmベルト幅：3cmベルトバックル交換：不可ベルトウエスト調節：切取り可ベルトウエスト目安：FREE〜100cm(どこでも切れます生産地 日本素材 牛革【概要】栃木レザー株式会社の「フルベジタブルタンニングレザー」を使用し、日本の熟練した職人が一つ一つ丁寧に作っています。使い込むほどにさらに深みのあるデザインへと変化するので、自分で育てて行く楽しみも持ち合わせます。季節を問わずギフトとしてもとても人気のあるベルトです♪※自然の革を使用しているため、ちいさなしみや傷が若干ある場合があります。革にもともとあるしわやシミなどで、不良ではありません。メンズ紳士男性男ベルト調整可能サラリーマン冠婚葬祭葬儀葬式卒業式結婚式フォーマル栃木レザーレザー牛革日本製本革父の日ギフトプレゼント記念日