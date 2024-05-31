m + エムピウ　ストラッチョ スペリオーレ パイソン

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商品詳細
ストラッチョのパイソンです。ちょうど1年使用しました。エイジングは進んでおりますが、まだまだお使いいただけます。汚れ落としと革用のクリームで手入れしております。パイソンコラボモデルでもう販売しておらず希少だと思います。色：ダークグリーン
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