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m + エムピウ　ストラッチョ スペリオーレ パイソン
商品番号 F80581973978
商品名

m + エムピウ　ストラッチョ スペリオーレ パイソン
ブランド名 エムピウ
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストラッチョのパイソンです。ちょうど1年使用しました。エイジングは進んでおりますが、まだまだお使いいただけます。汚れ落としと革用のクリームで手入れしております。パイソンコラボモデルでもう販売しておらず希少だと思います。色：ダークグリーン
http://narcologia.ru/goods/shuttle396325.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming967592.html
http://narcologia.ru/goods/approximate810520.html
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