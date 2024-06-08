USA製 米軍 コットン GIベルト ミリタリー ガチャブラック真鍮 aw243

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商品詳細
USA製米軍ブラスバックルコットンGIベルトミリタリーガチャウェブブラック真鍮アメリカ古着080923aw243です。U.S.ARMYのコットンGIベルトです。ベルトカラーは濃紺らしいのですがほぼブラックに見えます。コットン生地です。金属部分は真鍮特有の経年変化したゴールドカラー、U.S.C.Eと刻印が入っています。使用感や細かな傷や擦れなどございます。詳細画像にてご確認ください。【表記サイズ】記載なし【素材】記載なし【採寸サイズ】全長：約105.7cm＊バックル含む幅：約3.1cm
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