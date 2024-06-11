vintage ベルト　スタッズ　パンク　グランジ

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あまり使わなくなったので出品します。長さ110cm割と長めなので、垂らしてアクセントつけるのにも使えます。年代物なのでやや傷や汚れがあります。古着ヴィンテージvintageアメカジグランジgrungey2kmcblingマクブリング60s70s80s90s00s裏原フェアリーグランジarchiveアーカイブミリタリー軍軍モノテックテック系サイバーモードパンクサイバーパンク個性的