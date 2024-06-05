美品‼^_^️ルイヴィトン　ダミエ　ポルトフォイユ　サラ　財布

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商品をご覧いただきありがとうございます‼️♡必ずプロフィールはご確認下さい⭐️品質保証⭐️★正規品本物保証★直営店、正規店、大手リサイクルショップでの購入。確実正規品になりますのでご安心を(*´∀`)♪大人気のルイヴィトン✨財布です‼️⭐️商品詳細⭐️・ルイヴィトン/LOUISVUITTON・メンズ【シリアルナンバー】CA1003【付属品】なし☘状態☘ほとんど使っていないのでとても美品です✨この値段ではなかなか買えませんっ‼️‼️✨✨色も綺麗なのでどなたにもオシャレにお使いいただけます(^^)状態が良く安く手に入れたい方、チャンスです‼️早いもの勝ちです。細かい傷や汚れなどあまり気にならない方、購入お願いします❣️♡こちらのお品は他でも出品しておりますので、突然公開停止になる場合もこざいます。また、先に購入された方が優先になりますのでご了承くださいm(__)m♡即購入OKになります(*^^*)