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★新品★ ‘47 フォーティーセブン　 ロサンゼルス　ドジャース　キャップ　白
商品番号 K36840739052
商品名

★新品★ ‘47 フォーティーセブン　 ロサンゼルス　ドジャース　キャップ　白
ブランド名 フォーティーセブンブランド
特別価格 税込 3,393 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★商品名47BRANDLOSANGELESDODGERSMVPSTRAPBACKCAPフォーティーセブン　ロサンゼルス　ドジャースストラップバック　キャップ★カラーホワイト(ボディ)ブルー(ロゴ)グリーン(つば裏)★サイズフリー(ストラップバック式て調整可)★状態新品未使用★特徴アメリカ4大スポーツ(MLB,NFL,NBA,NHL)公認の大人気キャップブランド’47。LAロゴに椰子の木が刺繍された国内未発売の47キャップ。MLB帽子海外限定ストリートStussyステューシーファッションコーディネートカジュアル#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。
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