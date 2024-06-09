★新品★ ‘47 フォーティーセブン　 ロサンゼルス　ドジャース　キャップ　白

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商品詳細
★商品名47BRANDLOSANGELESDODGERSMVPSTRAPBACKCAPフォーティーセブン ロサンゼルス ドジャースストラップバック キャップ★カラーホワイト(ボディ)ブルー(ロゴ)グリーン(つば裏)★サイズフリー(ストラップバック式て調整可)★状態新品未使用★特徴アメリカ4大スポーツ(MLB,NFL,NBA,NHL)公認の大人気キャップブランド’47。LAロゴに椰子の木が刺繍された国内未発売の47キャップ。MLB帽子海外限定ストリートStussyステューシーファッションコーディネートカジュアル#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。
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海外限定 47 Brand MVP ロサンゼルス ドジャース キャップ 白
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47 brand オフィシャルメジャーリーガー ロサンゼルスドジャース 球団ロゴ立体刺繍ベースボールキャップ
【47 / フォーティーセブン】Los Angeles Dodgers・ロサンゼルス ドジャース チームロゴ刺繍キャップ
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