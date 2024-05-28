【新品】ポロラルフローレン　二つ折り　財布　ベア　本革　ポリエステル

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ポロラルフローレンの二つ折り財布です。購入したものの、もったいなくて使っていませんでした。使っていただける方にお譲りしたいと思い、出品しました。定価26,400円表地はポリエステル(ネクタイのような質感)、内側が牛の本革です。ベアが特徴的でとても可愛いです。