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【新品】ポロラルフローレン　二つ折り　財布　ベア　本革　ポリエステル
商品番号 Y97267761827
商品名

【新品】ポロラルフローレン　二つ折り　財布　ベア　本革　ポリエステル
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 9,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポロラルフローレンの二つ折り財布です。購入したものの、もったいなくて使っていませんでした。使っていただける方にお譲りしたいと思い、出品しました。定価26,400円表地はポリエステル(ネクタイのような質感)、内側が牛の本革です。ベアが特徴的でとても可愛いです。
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