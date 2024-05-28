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商品詳細
ポロラルフローレンの二つ折り財布です。購入したものの、もったいなくて使っていませんでした。使っていただける方にお譲りしたいと思い、出品しました。定価26,400円表地はポリエステル(ネクタイのような質感)、内側が牛の本革です。ベアが特徴的でとても可愛いです。
http://narcologia.ru/goods/conception692757.html
http://narcologia.ru/goods/calling140750.html
http://narcologia.ru/goods/flight347128.html
【新品】ポロラルフローレン 二つ折り 財布 ベア 本革 ポリエステル
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