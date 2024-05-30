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- YAMAHA TRB1004J NT ヤマハ エレキベース ぼっち・ざ・ろっく！
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商品詳細
スーパーロングスケールが生み出す迫力の低音！廣井きくりが使用しているTRB1000シリーズの4弦モデル。市場にはほとんど流通していない貴重なモデルです。新品購入後使用せずにケースに入れて保管していたものです。TRBシリーズどのモデルも35インチ(889mm)スーパーロングスケールを採用。長年の研究に基づいたボディ・ネック構造と最先端のピックアップ＆サーキットが明確な音像と迫力あふれる重低音を生み出します。ボディはメイプル＋アルダーのラミネート構造です。ネックには反りやネジれに強いメイプル+ナトーの5ピースネック構造です。ピックアップはクリアな音像を追及したハムバッカータイプを搭載。ノイズにも強く使用するジャンルや状況を問いません。3バンドイコライザーを備えたアクティブ5コントロールシステムを搭載。ちょっとしたトーン調整から、劇的なサウンドの変化まで手元で行うことができます。新開発ブラスブリッジは、高い伝導効率で弦振動をボディにロスなく伝えます。主な仕様ボディ：メイプル＋アルダーネック：メイプル＋ナトー5pcsボディ/ネック構造：ボルトオン指板：ローズウッド指板アール：250Rフレット数：24ブリッジ：ソリッドブラススケール：889mmピックアップ：YLB-A5ZCII（アルニコV）×2アクティブコントロール：マスターボリューム、バランサー、アクティブ3バンドEQ（ベース/ミドル/トレブル）
http://narcologia.ru/goods/ramshackle258766.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement585699.html
http://narcologia.ru/goods/enquire193489.html
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