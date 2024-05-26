クロムハーツ　ストール　カシミヤ

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商品詳細
カラー···グレー素材···カシミヤ数年前に原宿のクロムハーツで自身で購入した物になります。クリーニング後暫くクローゼットっで保管してありました。使用回数は数回程度です。素人保管などで経年劣化多少ありますが、ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。カラー···グレー素材···カシミヤ
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http://narcologia.ru/goods/ambassador738806.html
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