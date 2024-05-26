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コービーブライアント　ドジャースユニフォーム
商品番号 D59588779261
商品名

コービーブライアント　ドジャースユニフォーム
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 5,005 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KobeBeanBryant×Dodgersユニフォーム海外限定のNIKE社製。コービー歴代背番号の『8』と『24』がナンバリングされています。ロサンゼルスレイカーズでの功績とコービーその者を讃えるために、海外のみで作製されたNIKEオリジナルのユニフォーム。一度着用しましたが目立った傷汚れ等ございません。自宅保管で且つ中古品であることはご了承下さい。サイズ：M身幅：57㎝着丈：前72㎝　後77㎝※平置き測定カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Vネック
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