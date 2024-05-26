コービーブライアント　ドジャースユニフォーム

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KobeBeanBryant×Dodgersユニフォーム海外限定のNIKE社製。コービー歴代背番号の『8』と『24』がナンバリングされています。ロサンゼルスレイカーズでの功績とコービーその者を讃えるために、海外のみで作製されたNIKEオリジナルのユニフォーム。一度着用しましたが目立った傷汚れ等ございません。自宅保管で且つ中古品であることはご了承下さい。サイズ：M身幅：57㎝着丈：前72㎝ 後77㎝※平置き測定カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Vネック