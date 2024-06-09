【SuzukiviolinNo.3001/4Anno1982年】SUZUKIの1/4分数バイオリン(写真のとおり証明ラベル付き)の出品です。6〜8歳(幼稚園年長さん〜小学３年生)のお子様のバイオリンレッスン\u0026発表会にどうぞ。身長115〜125cm目安腕の長さ44〜50cm我が家でも子供がレッスンと発表会に使っていましたが、サイズアウトしたためお譲りします。必要なものは全て同梱しますので、そのまま弾き始められます。【コンディション】あくまでリユース商品になります。また1982年製のヴィンテージ品になりますので、多少の傷は御座いますが、年代を経ているためいい響きをしています。状態については写真にてご確認下さい。【付属品】★バイオリン本体★弓★駒★弦★肩当て★専用ケース※比較的綺麗な商品になりますが、細かな点が気になる方はお控え下さい。



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子供用バイオリン(1/4) スズキ1982年物 - 弦楽器



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