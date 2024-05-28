tenderloin TEE PC ブラック XLサイズ　テンダーロイン

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ブランドテンダーロイン TEEPCカラーブラックサイズXL採寸肩幅約55.5cm身幅約59.0cm着丈約77.5cm ※素人採寸ですので、若干の誤差はご了承下さい。素材100%COTTON定価8,000円+TAX付属品としては写真1枚目に写っている保存袋とタグで全て揃っております。こちらの商品は3〜4度着用し、洗濯後、クローゼットで保管しておりました。なお、桐のクローゼットで保存しておりましたので、若干桐特有の臭いがする場合がありますが、一度洗濯すればとれます。あくまで中古品ということをご理解いただける方のみご購入を検討ください。神経質な方のご購入はお控え下さい。ご購入後のキャンセルは受けかけますので、ご質問がある場合は購入前にご質問ください。発送はネコポスか、宅急便コンパクトを予定しています。よろしくお願いします。