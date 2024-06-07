BERLUTI FIGURE Scritto Leather Wallet

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ベルルッティのフィギュアカリグラフィースクリットスワイプレザーマネークリップ付き折り財布の新品同様品になります。現在も店頭に並ぶ最新型になります。スーツやジャケット、コートのポケットに入れても一切シルエットを崩さないコンパクトなサイズ感です。メインとしてはもちろん、旅行などサブのお財布としても様々なシーンにてマルチに活躍するかと思います。お色は定番のカカオブラウンパティーヌ。太陽の下で見るとオレンジやイエローを感じるベルルッティらしいカラーになります。定価113,300円こちらはベルルッティの公式オンラインストアにて購入した確実正規品で、日本全国のベルルッティにて磨きを含む無償有償のメンテナンスが可能です。内部の特徴：カーフレザーのライニングクレジットカードスロットx6マネークリップx1サイズ高さ：9cm幅：11.5cm状態は2度使用したのみの新品同様品で、僅かな使用感はありますが特筆すべきダメージや汚れのない極めて美品です。他にもベルルッティなどイタリアやフランスの著名ブランドなど様々なお品物を出品しておりますので是非一度ご覧下さいませ。