ラストクロップス コルト

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商品詳細
ご覧頂き有難う御座います。HORWEENLASTCROPSCOLTラストクロップスコルト三つ折りミニ財布です。コードバン#8\u0026マレンマのハイブリッドです。レアな旧ロゴです！いい感じにエイジングして綺麗な状態です。現在は大事保管中です。細かい事気にする方は購入をお控え下さい。また、出品を迷ってますので突然削除するかもしれませんので早めにご検討頂けると幸いです。宜しくお願い致します。#ワイルドスワンズ#ラストクロップス#レッドムーン#ガンゾ#イルビゾンテ#ゴローズ#ココマイスター#クロムハーツ
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