archive mulch summer Knit サマーニット

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size着丈:60袖丈:20肩幅:47身幅:44女性３人によるハンドメイドのサマーニットです。世界に一つだけのアイテムです。シルクリボン、アンゴラ、アルパカ等、様々な素材を上手く融合した芸術作品です。archiveundercovernumber(n)inemilkboytornadomartabathingapeOURLEGACYy2kdairikuRAFSIMONSjeanpaulgaultiernumberninehystericglamourundercoverdolceandgabbanaficcemiharayasuhiroblackmeansisseymiyakeviviennewestwood5351pourleshommeshelmutlangmm6commedesgarconsmasuAlfredobannisteryohjiyamamotoY’sフェアリーグランジfairygrungemcblingマクブリングミリタリーサイバーテック軍パンクブリーチ軍モノ2000年代裏原パンクグランジgrungepunkご購入検討の際はプロフィールをご覧になってからお願いします。