アルマーニコレツォーニ　ARMANI COLLEZIONI 長財布

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写真が全てです。少しずつお値下げ実施中ですので早いもの勝ちとさせていただいております。大人の長財布となります。イタリア製。madeinitaly色はダークブラウンで、ブラックではないです。アルマーニの中でも至高の品であるアルマーニ コレツォーニの長財布です。家族が新品で購入したらしく一度二度、バッグに入れていたそうで、ポケットなどに入れてなかったため形崩れや折り目なくとても状態が良いかと思います。元箱、説明書、サーティフィケートカード全て揃っております。元箱は折りたたみ、メルカリ最小サイズにて、翌朝匿名発送致しますのでご理解いただける方への販売とさせていただいております。ファスナー付きのため小銭入れにもなると思いますが小銭は一度も入れておらず状態は良いです。詳しい状態については写真をご確認ください。高額商品ですので、気になる点はあらかじめしっかりとご遠慮なくご質問ください。カラー···ブラウン財布形···長財布素材···本革元箱の外に梱包のうえ、らくらくメルカリ最小サイズにて翌朝匿名発送致します。#金運爆上げ#恋愛運爆上げ#セリエA#ナポリ#マラドーナ#シチリア#ゴッドファーザー#アルパチーノ#コルレオーネ