正規 ブルガリBVLGARI レオーニ装飾長財布 黒×金 ロゴ×ライオンアイコン

数年前ブルガリ直営店にて購入しましたBVLGARI希少！『レオーニ×ロゴ文字アイコン長財布』ライオン装飾 2つ折りLEONIジュエリーラグジュアリーロングレザーウォレットメンズ＆レディース希少モデルならではの他のブランドとかぶらない優越感！入荷数自体少ない入手困難モデル☆中央にはアイコン「レオーニ×ロゴ文字金具」★毛並みまで繊細で美しいデザインは「一目で誰が見ても違いがわかる高級感！」手に吸い付くような肉厚なカーフレザーはもはやバッグ並ですさりげない小物だからこそ「差が出るセンスとワンランク上の演出☆」意外に見られている小物を最高の物に☆男女兼用○「早期終了もありえますのでお早めに」〈カラーブラックレザー×ライトゴールド 中緑系〉＜サイズ約19×9.5ｃｍ幅約2.5cm収納[札入れ2、カードポケット10、フリーポケット1、ファスナーポケット（小銭入れ）1]＞状態良品若干の小傷や使用感はありますが、画像の通りパッと見目立つダメージや破れはなく使用に難が出る致命的なダメージや中の汚れも少なくレザーのハリや金具不具合もありません。中古品としては比較的良好★まだまだ難なくご愛用頂けるコンディション○【付属品特になし】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませお取引は迅速、丁寧、綺麗な包装を心掛けます。ご安心くださいませ時間帯にもよりますが当日発送を心がけます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしていますあらゆる角度で全て実物撮影になります。偽物は一切扱っていません評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありません※必ず説明文、状態記載、画像をご確認の上ご購入、ご質問くださいませ他にも同型色違いモデル、セルペンティ、パレンテシ等別ラインモデルやカルティエ、シャネル、エルメス等ブランド品を多数出品中★#説明文画像自己紹介必読願います



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