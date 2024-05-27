《タケオキクチ》新品 ツートンカラー レザーベルト 98cmまで サイズ調整可

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《TAKEOKIKUCHIタケオキクチ》新品ツートンカラー牛革レザーベルト98cmまで対応サイズ調整可ビジネス黒プレゼントA8361商品説明★ブランド TAKEOKIKUCHIタケオキクチ★商品名 ベルト★サイズ 98cmまで対応全長約114cm(バックル含む)幅約3cm5つ穴(88cmから2.5cm間隔)★色 ブラック系※画像にて確認下さい★素材 《表》牛革《裏》牛革(床革)★状態 新品未使用(タグ付)★コメント★サイドのカラーをグリーンに加工したオシャレなデザインのベルトです。上質なレザーを使用しており、様々なシーンでお使いいただけるベルトです。サイズカット可能。安心の日本製でプレゼントにも最適です。こちらの商品は正規代理店の新品です。注意事項★基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。#タケオキクチ#ベルト#レザーベルト#ビジネス#プレゼント