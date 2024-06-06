CHANEL リバーシブルマフラー

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商品詳細
CHANELノベルティマフラー自宅保管ですので神経質な方は購入をお控えください。保管に伴い多少のシワがあります。ノベルティですのでタグはありません。サイズ…長さ:160cm、幅:30cmカラー···ブラック×ベージュ素材···ウール100%
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