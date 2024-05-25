ヨウジヤマモト　プールオム　スカルローズ　ニューエラ　アジャスタブルモデル

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カラー···ブラックヨウジヤマモト プールオム ニューエラ 9THIRTYアジャスタブルモデル裏側にスカルローズのデザインが施された人気のキャップです購入してから3回しか着用してません。クローゼットの整理が必要になり出品致します比較的綺麗な商品だと思います