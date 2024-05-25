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【新品未使用】DENHAM キャップ HW DOG CAP
商品番号 S20726681307
商品名

【新品未使用】DENHAM キャップ HW DOG CAP
ブランド名 デンハム
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オンラインで購入し、本日届きましたがサイズ感が合わなく、あえなく出品いたします…是非被ってあげてください！！自分の頭がデカいだけで、サイズが合う方がきちんと被ればめちゃくちゃカッコいいと思います！定価:15,400円madeinJapan【DENHAMサイトより引用】ハットブランド「THEH.W.DOG＆CO.」とコラボレーションしたキャップ。フロントには英字ロゴをあしらい、スタイリングのワンポイントになります。牛革を使用したアジャスターベルトが深みのある印象に。カジュアルなコーディネートに合わせやすいアイテムです。品番01230182002カラーBEIGE素材コットン100%ONESIZE高さ/11cm/全長/[つば]7cm/幅/内周51-56cm商品のサイズはSサイズ・Mサイズ表示でも商品やブランドにより大きさが異なります。弊社独自の採寸方法により商品のサイズを商品ページに掲載しています。弊社独自の採寸方法のため、ブランドのサイズ表記と異なる場合がございます。靴のサイズにつきましては国によって基準や単位が異なりますので目安としてお考えください。素材···コットン
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