超美品 ポロラルフローレン アメリカ製 シルクネクタイ イエロー

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商品詳細
寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-近年流行しているイエローのネクタイです。こだわりのアメリカ製。-発色の良いチーズイエローのシルクです。トラディショナルで華やかさのある小紋です。[状態]超美品です。##phot02423
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